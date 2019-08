Frau Teml-Jetter: "Warum machen uns unsere Kinder so wütend?"

In welchen Situationen flippen Eltern am häufigsten aus?

Vorallem dann, wendet Stress steigt. Die Klassiker sind: Am Morgen das Haus verlassen, Schlafen gehen, Zähneputzen. Da kommt Angst auf, der Stresspegel steigt und wir fallen auf alte Strategien zurück, wünschen uns den Gehorsam zurück, dass unsere Kinder „einfach folgen!“. Und um das zu erreichen, das Folgen, werden wir dann laut, und drohen und schreien, in der Hoffnung, dass uns unsere Kinder hören . Nur so funktioniert das nicht mehr. Unsere Kinder lassen sich nicht mehr so leicht erpressen. Sie wollen, dass wir mit ihnen in Kontakt gehen, eine Beziehung haben. Sie wollen , dass wir persönlich werden und uns auf Augenhöhe ausdrücken. Wir müssen uns also auf die Suche nach Alternativen machen, um das zu erreichen, was ich will, was dem Ziel „Familie“ dient.

Ihre schreibt Mama. Was ist mit den Vätern?

Natürlich betrifft es auch dieVäter. Aber es ist eine Tatsache, dass es mehrheitlich Mütter sind, die Ratgeber oder Blogs lesen. Deswegen der Titel. Am Ende ist aber unser Buch ein Buch über Beziehungen.

Ich habe bei einer Übung im Buch festgestellt, dass mich manche Geräusche so nervös machen, dass ich die Nerven verliere, etwa ein Ball. Was sind die typischen Trigger für Eltern?

Das ist abhängig von deinem Aufwachsen. Wenn dich zB ein Ball so nervös macht, dann vermute ich , dass du in dem Moment schon etwas hypervigilant bist - also fast außerhalb deines Stresstoleranzfensters. Oder anders gesagt: Der Ball treibt deine Unruhe auf die Spitze. JETZT kannst du beginnen zu erforschen, warum du so hubbelig bist - und was du ändern kannst/ musst, damit du ins Fenster kommst.

Wie bist du mit deiner Wut umgegangen?

Ich habe zuerst (unterstützt von einer therapeutischen Körperarbeit) gelernt, meine Wut und andere Emotionen erstmal zu spüren - und beobachtet, was ich mache, wenn ich wütenden werde. Was macht mein Körper ganz automatisch? Wo verhindere ich , meine Emotionen 1. zuzulassen und 2. sie fließen zu lassen, zuzulassen. Dazu ermutigen wir unser Kinder ja andauernd - können es mitunter selber nicht. Meine neuen Strategien waren neben viel Atmen und fließen lassen auch humorvolles Benennen dessen, was gerad in mir vorgeht. Laut. In den Raum - nicht an die Kinder hin: „Ich bin sooooo genervt! Das gibt es doch alles nicht!“ Da wussten meine Kinder: „Ach, die Mama. Die verarbeitet gerade was!“ Und ich habe erst mit ihnen geredet, wenn ich wieder abgekühlt war.