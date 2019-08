Mom-Shaming: Jessica Simpson für Haare ihrer Tochter kritisiert

Jessica Simpson sieht sich mit Kritik auf Social Media konfrontiert. Anlass sind die frischgefärbten Haaren ihrer Tochter Maxwell. Jedoch ist das Mädchen erst sieben Jahre alt und damit für viele von Simpsons Followern deutlich zu jung für Haarfarbe.

"Inspiriert von The Descendants # 901girl #MAXIDREW", so Simpson auf Instagram. Die Haare seien eine Hommage an die "The Descendants"-Figur Mal, gespielt von Jungschauspielerin Dove Cameron.