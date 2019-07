"Mom-Shaming": Nicht nur Meghan Markle wird angefeindet

Wagen wir zu Beginn ein Gedankenexperiment: Was wäre passiert, wenn Prinz Harry am Rande eines Polo-Spiels sein Baby in den Armen gehalten hätte? Vermutlich hätten die Paparazzi-Schnappschüsse im Netz kollektive Verzückung ausgelöst. Nun war es aber nicht er, sondern seine Frau Meghan, die den kleinen Archie trug – und dabei nach Ansicht der Internet-Nutzer alles falsch machte (siehe Foto).

„Mom-Shaming“ heißt das Phänomen, mit dem nicht nur Prominente konfrontiert sind: Wildfremde Menschen – meist sind es andere Frauen – kritisieren oder beschämen (werdende) Mütter für ihren Erziehungsstil, ihr Auftreten oder ihre Lebensgestaltung. Im Grunde gibt es nichts, was Mamas nicht falsch machen können, wie ein Blick auf die Social-Media-Profile der Promi-Mütter zeigt: Reese Witherspoon reichte ihrem Sohn selbst gemachte Zimtschnecken zum Frühstück (zu süß!), Model Chrissy Teigen berichtete vom ersten Zahnarztbesuch ihrer dreijährigen Tochter (zu spät!). Popstar Pink, kritikerprobte Zweifach-Mama mit sechs Millionen Instagram-Abonnenten, zog nun die virtuelle Reißleine und sperrte die Kommentar-Funktion unter ihren Fotos. Kaum ein Bild ihrer Kinder war ohne „Mom-Shaming“ ausgekommen.