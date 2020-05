„Die Matura war früher einfacher“

Rund 40.000 junge Menschen treten heuer wieder zur Reifeprüfung an. Der Zahl der Maturantinnen und Maturanten hat sich somit seit dem Beginn der 1960er Jahre vervierfacht – das belegen die Daten der Statistik Austria.

Doch ist die Matura damit zur wertlosen Massenware geworden? So kann man das nicht sagen, meint Herbert Altrichter, Pädagogikprofessor an der Uni Linz. „Die Matura ist nach wie vor eines der offensichtlichen Zertifikate, die das Schulsystem hat.“ Was sich geändert hat: „Wer früher das Reifezeugnis in der Tasche hatte, der hatte eine begehrte Qualifikation und konnte sich aussuchen, was er studiert. Heute ist die Matura eher eine Eintrittskarte für weitere Qualifikationen.“

Heißt: Man braucht das Zeugnis zwar als Voraussetzung für viele weitere Berufs- und Bildungswege, als alleinige Qualifikation für Berufe und als Zugangsberechtigung für alle Studien reicht es aber nicht mehr aus.