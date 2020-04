Matura ohne Prüfung – viele Schüler sind dafür

Emotionen kochen hoch

Dass neuere Umfragen zu anderen Ergebnissen kommen, will er gar nicht abstreiten. „Die sind entstanden, als die Emotionen hochgekocht sind“, lautet seine Erklärung. Miriam Amann, Landesschülervertreterin in Vorarlberg und von der SP-nahen Aktion Kritischer SchülerInnen sieht das anders: „Unsere Umfrage ging nicht nur von einer Fraktion aus. Und wir haben alle Schulen direkt kontaktiert.“

AKS gegen Schülerunion

Publik wurden bis jetzt nur die Umfrageergebnisse aus Salzburg und Vorarlberg – in beiden Bundesländern sitzen jeweils AKS und Schülerunionsvertreter in der Landesvertretung. Dort, wo die Schülerunion dominiert, wurden bis Redaktionsschluss keine Zahlen veröffentlicht. Von manchen ist bekannt, dass eine Mehrheit sich auch dort gegen eine zentrale Prüfung ausspricht. Wohl ein Grund, warum man jetzt auch bei der Schülerunion zugibt, „dass die Maturanten in dieser Frage gespalten sind“, wie Bayer gegenüber dem KURIER sagt.

Auch Eltern skeptisch

Nicht nur Schüler, auch viele Eltern wollen, dass die Matura nicht wie gewohnt stattfindet. Susanne Schmid, Elternvertreterin im Burgenland, kennt die Situation in vielen Familien: „Der psychische Druck ist enorm.“ Nicht nur sie fordert deshalb von Bundesminister Heinz Faßmann, „diesen Druck jetzt herauszunehmen“.ute Brühl