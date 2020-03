Coronavirus: Schüler bestehen auf Abhaltung der Matura

Außerdem sollten Schularbeiten nur noch in jenen Fächern abgehalten werden, in denen der betreffende Schüler auch maturiert. "Noten in Nebenfächer können ganz einfach durch die Bewertung von speziellen Arbeitsaufträgen vergeben werden", so Uzodike.

Sollten die Schulen allgemein nicht mehr geöffnet werden, sollten die Maturaklassen die Möglichkeit bekommen, sich an den Schulen vorzubereiten und mit den Lehrern direkt zu kommunizieren, betonte der Obmann der VP-nahen Schülerunion, Sebastian Stark.