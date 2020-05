Hotellerie: Alle sperren jetzt auf - nur Ischgl bleibt zu

Nach den coronabedingten Sperrwochen machen am 29. Mai in Österreich Hotels und Pensionen wieder auf. Bis auf Weiteres sind aber auch hier Hygienevorgaben und Abstandsregeln einzuhalten. Am Mittwoch kam vom Gesundheitsministerium die entsprechende Ausgabe der Lockerungsverordnung. Es gilt dies als Übergangsrecht zunächst einmal bis Ende August.