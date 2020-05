profil: Tiroler Behörden wussten früher von Infektionen in Ischgl

Für tausende Ischgl-Urlauber waren diese Stunden jedenfalls entscheidend. Denn am 7. März, ein Samstag, galt als Anreisetag. Urlauber suchten auf Websites des Landes nach Corona-Warnungen und fanden das Gegenteil: "Wir haben nur die Meldung gesehen, dass sich Isländer bei der Rückkehr im Flugzeug angestecht haben", schildert Marco S. aus Mainz im profil. Er kam am 7. März in Ischgl an und fuhr mit Covid-19 wieder nach Hause.

Vorwurf

Bereits am vergangenen Samstag sorgte ein Bericht des Nachrichtenmagazins für Aufregung. So wurde den Behörden in diesem Bericht vorgeworfen, dass das "contact tracing" - also die Nachverfolgung von Infizierten - mangelhaft war.

Fest stehe nun, so heißt es in dem profil-Bericht, dass die Nachverfolgung rund um die infizierten Personen aus Island schneller funktioniert hat, als die Landesregierung bisher bekannt gab.