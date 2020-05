Ischgl: Lücke bei Corona-Contacttracing

Neun Kollegen der jungen Frau kamen damals – so wie fast zwei Wochen später auch die Servicecrew im Ischgler Kitzloch – als enge Kontaktpersonen in Quarantäne. Mit dem Durchtesten von 62 Gästen und Mitarbeitern des Hotels wurden die behördlichen Vorgaben sogar übererfüllt.

Das Vorgehen ist aber dennoch der Maßstab, der angelegt wird, wenn es um das Aufspüren von möglichen Infizierten in Ischgl geht. So etwa, nachdem Island am 5. März nach Österreich meldete, dass 14 Ischgl-Heimkehrer positiv auf Covid-19 getestet worden sind.