Vamos a la playa? Spanien will ab Juli Land und Strände öffnen

Vorerst sind sie rund 14 Millionen Menschen vorbehalten - also nur den Bewohnern der Provinzen, wo das Leben in "Phase 2" hochgefahren wird. In „Phase 1“ durfte man zum Beispiel auf Mallorca am Strand nur spazieren gehen oder Sport treiben. Die Bewohner einiger Küstenregionen, wie etwa in Barcelona, kommen derweil am Montag erst in diese „Phase 1“.