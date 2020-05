Wütende Spanier lehnen sich gegen Anti-Corona-Maßnahmen auf

"Freiheit, Freiheit, Freiheit" Danach lechzen Mittlerweile Millionen Spanier. Sie leiden trotz erster Lockerungen noch immer unter besonders strikten Corona-Beschränkungen. Tausende Spanier haben am Samstag Luft gemacht und Gehör verschafft. Bei Kundgebungen im ganzen Land forderten sie wegen der Anti-Corona-Maßnahmen den Rücktritt des sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez.

In der Hauptstadt Madrid und vielen anderen Städten des Landes folgten die Demonstranten am Samstag mehrheitlich in Privatfahrzeugen dem Aufruf der rechtspopulistischen Partei Vox. Überall wurden spanische Fahnen geschwenkt und Slogans wie „ Rücktritt Sánchez!“ oder „ Viva España!“, begleitet wurde das von lauten Hupkonzerten.