Langsam lockert das Virus weltweit seinen Griff

Auch Israel hat mit der schrittweisen Öffnung der Schulen begonnen. In den Volksschulen wurden am Sonntag die ersten bis dritten Klassen geöffnet.

Den offiziellen Vorgaben zufolge dürfen sich nur bis zu 17 Schüler in einer Klasse aufhalten. Eltern und Lehrer müssen vor dem Unterricht eine Gesundheitserklärung unterzeichnen, am Schuleingang wird außerdem Fieber gemessen. Masken müssen die Schüler nur auf dem Schulweg und in den Pausen tragen. An jedem Tisch im Klassenraum soll nur ein Kind sitzen und es soll ein Sicherheitsabstand eingehalten werden. So locker geht es bei Israels Erzfeind, dem Iran noch nicht zu, jedoch werden ab heute, Montag, in 132 Städten die Moscheen unter Beachtung der Hygienerichtlinien wieder eröffnet. Auch die Freitagsgebete sollen dort wieder stattfinden können.