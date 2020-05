Polizei löste Corona-Party bei Linzer Tankstelle auf

Die Linzer Polizei musste Samstagnacht bei einer Tankstelle in der Salzburgerstraße eine spezielle Corona-Party beenden: Rund 90 Personen belagerten die Tankstelle mit zahlreichen Autos und spielten laut Musik aus den Radios. Von Abstandsregeln sahen sie ab, was wiederum die Polizei einschreiten und Anzeigen schreiben ließ.

Der Einsatz begann gegen 22 Uhr. Als die Polizisten eintrafen, zählten sie 35 Pkw und rund 90 Personen: Sie standen oder saßen eng nebeneinander.

Beim Einkaufen im Shop trugen nur die wenigsten den erforderlichen Mund-Nasen-Schutz. Außerdem gingen sie in Gruppen in das kleine Geschäft und überschritten laut Polizei somit die zulässige Anzahl an Kunden.