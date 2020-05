Die erste Wahl der Corona-Zeit

Schon die Verschiebung war beispiellos in der österreichischen Geschichte: Noch nie wurden Wahlen wegen einer drohenden Epidemie abgesagt ( Vorarlberg) oder vertagt wie in der Steiermark.

Am 22. März hätten die Wahlen in 285 steirischen Gemeinden stattfinden sollen. Doch da befand sich Österreich schon mitten in der Corona-Krise. Lange versuchten Landes- wie Kommunalpolitiker, an dem Termin festzuhalten. Strenge Hygienemaßnahmen und begrenzte Personenanzahlen in Wahllokalen sollten den Tag retten. Letztlich beschloss der Landtag am 17. März die Verschiebung um bis zu sechs Monate.