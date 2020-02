Die Steiermark wählt wieder: Halten die roten Stadtmauern?

Die Roten brauchen also dringend ein Erfolgserlebnis – sei es noch so klein. Die 74 Bürgermeistersessel halten oder gar ein paar Gemeinderatssitze zu gewinnen, lautet die Devise. „Wir haben die Chance, den Karren in die andere Richtung zu ziehen“, sprach Parteichef Lang den Seinen kürzlich Mut zu. „Wir müssen Vertrauen zurückgewinnen, uns nicht zu Tode beraten lassen, in die Bevölkerung hineinhören, Sorgen und Ängste aufnehmen.“ So könnte es wieder aufwärtsgehen. „Wir müssen kämpfen, damit wir am 22. März sagen können, wir haben ein anständiges Ergebnis“, gibt Lang aus. „Das täte uns einmal gut.“