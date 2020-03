Wahlen wegen Coronavirus verlegt: Ein beispielloser Vorgang

Die Bundespräsidentenstichwahlverschiebung 2016 war der bisher einzige Fall, in dem bundesweite Wahlen auf einen späteren Zeitpunkt verlegt wurden. Und das passierte nur wegen Kuverts, die nicht richtig pickten.

Lästig und ärgerlich vielleicht, aber harmlos gegen den Grund der Absage der Gemeinderatswahlen in Vorarlberg und der Steiermark: Sie wurden wegen der Coronakrise aufgeschoben. Sie hätten am vergangen Sonntag ( Vorarlberg) beziehungsweise kommenden Sonntag in der Steiermark stattfinden sollen.

Einzigartig in der Geschichte

Die Verschiebung von Wahlen aus Gesundheitsgründen ist einzigartig in der österreichischen Geschichte. In manchen Wahlordnungen oder Landesverfassungen ist die Verschiebung gar nicht verankert. In der Steiermark etwa musste eigens rasch ein neuer Passus für die Wahlordnung geschrieben werden, der am Dienstag in einem Sonderlandtag beschlossen wurde. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, ÖVP, betonte bei der Sitzung, dies sei die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, „Zaudern und Zögern bringt uns nicht weiter. Aber in absehbarer Zeit werden wir unser gewohntes Leben wieder zurück haben.“