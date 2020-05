Von den Kanaren bis Griechenland: Corona auf dem Rückzug, Alltag kehrt zurück

Das liebste Urlaubsland vieler Österreicher will ja schon ab Anfang Juni seine Grenzen wieder öffnen.

Tourismus ohne Touristen

Spanien registrierte 87 weitere Corona-Tote. Es war dort das erste Mal in zwei Monaten, dass die Zahl der täglichen Todesopfer unter 100 lag. Das Land hat ein 5-Stufen-System der Wiederöffnung, und einige Tourismusregionen wie die Balearen-Insel Formentera, oder die Kanaren-Insel La Gomera sind da bei der Rückkehr der Normalität in der pole position. Dort sind in den Hotels etwa auch die Speisesäle wieder ganz normal geöffnet. Touristen allerdings lassen sich auch dort, wie die lokalen Hoteliers klagen, noch sehr wenige blicken.

Kaffee auf der Terrasse

Auch in zahlreichen spanischen Städten traten am Montag Lockerungen in Kraft. Familientreffen und Verabredungen mit Freunden sind wieder erlaubt. Die Außenbereiche von Cafes und Bars dürfen wieder Gäste bewirten.

Tschechien: Zahlen sinken weiter

Auch bei unserem nördlichen Nachbarn Tschechien sind die neuen Fälle auf dem niedrigsten Niveau seit Wochen, am Sonntag etwa gab es gerade einmal 20 Neuninfektionen im ganzen Land. In Tschechien ist der Notstand inzwischen beendet, hier haben inzwischen sogar die Kinos und Theater wieder geöffnet.



Restaurants und Kaffeehäuser machten auch in Portugal wieder auf, wo zudem Oberschulen und Kindergärten den Betrieb aufnahmen. In Belgien wurden die Schulen geöffnet, in Griechenland nahmen die Oberschulen den Unterricht wieder auf.