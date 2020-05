Kroatien öffnet Grenze für zehn EU-Länder - darunter Österreich

Bei der Anmeldung über den Internet werden die Daten in der Datenbank der Grenzpolizei bereits eingespeichert. Sie werden beim Scannen der Reisedokumente abgerufen, so dass man sich an den Grenzübergängen deswegen nicht länger aufhalten wird müssen. Die erforderlichen Daten wird man auch erst an den Grenzübergängen abgeben können, dann aber längere Wartezeiten in Kauf nehmen müssen, hieß es.

EU- und Schengen-Bürger konnten schon jetzt nach Kroatien einreisen, wenn sie dafür geschäftliche oder persönliche Grund nachweisen konnten. Die Lockerungen sollen den Bürger der zehn Ländern, die laut dem Tourismusminister rund 55 Prozent des gesamten Tourismusverkehrs ausmachen, die Einreise erleichtern.