Erster Fall in Ischgl schon am 5. Februar; Ärztekammer warnt vor Schnelltests in Apotheken

Am Freitag beraten die Chefdiplomaten der EU-Länder, darunter Alexander Schallenberg (ÖVP), in einer Videokonferenz über ihre außenpolitische Zusammenarbeit in der Corona-Krise. Laut informierten Kreisen steht neben der Rückführung von EU-Bürgern und deren konsularischer Koordinierung die Stärkung der internationalen Kooperation und des Krisenmanagements von Drittländern auf dem Programm. Des weiteren sollen die mittelfristigen geopolitischen Folgen der Pandemie besprochen werden. Ein eigener Punkt sind Falschinformationen und öffentliche Mitteilungen in den Sozialen Medien.

Gegen einen dreisten Verstoß gegen die Ausgangssperre in Spanien ist die Polizei auf der Kanareninsel Teneriffa vorgegangen: Ein Barbesitzer in Icod de Vinos nutzte eine Verbindungstür zu einem Supermarkt, um trotz der Corona-Krise weiter Alkohol auszuschenken, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Während in Wien über die Öffnung der Bundesgärten diskutiert wird, wird in der Stadt Salzburg am Wochenende ein beliebtes Ausflugsziel gesperrt. Die Straße auf den Gaisberg wird aufgrund des zu erwartenden schönen Wetters und der Ansteckungsgefahr bei großen Menschenansammlungen vorsorglich gesperrt. „Solche Ausflugsfahrten sind in der aktuellen Krisensituation unzulässig. Damit schützen wir die Menschen auch vor einer möglichen Ansteckung“, sagt Bürgermeister Harald Preuner.

Das Tragen von Mund- und Nasenschutz ändert nichts an Besuchsverboten in Spitälern und Pflegeheimen, heißt es vonseiten der steirischen Krankenanstaltengesellschaft (KAGes). Es handle sich um eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, die der raschen Ausbreitung des Virus entgegenwirken solle. Die bisherigen Maßnahmen bleiben trotzdem bestehen.

vor 27 min | Stefan Hofer