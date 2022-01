Angesichts rasch steigender Infektionszahlen aufgrund der derzeit vorherrschenden Omikron-Variante hat das Land Tirol Besuchseinschränkungen in den Krankenanstalten empfohlen. Ausnahmen - konkret Besuche von Kindern, palliativ betreuten, sterbenden und intensivtherapiepflichtigen Patienten, sowie die Begleitung bei Geburten oder bei psychosozialer Indikation - sollten aber weiter ermöglicht werden, hieß es in einem E-Mail des Landes an die Krankenanstalten am Dienstag.

Ziel sei es zu verhindern, dass Besucher das Virus in die Krankenhäuser bringen und so Patienten und das Personal gefährden. Das Bezirkskrankenhaus Kufstein teilte in einer Aussendung am Mittwoch sogleich mit, der Empfehlung des Landes nachzukommen und ab Freitag wieder ein Besuchsverbot zu verhängen. Auch im Bezirkskrankenhaus St. Johann plane man wieder ein Besuchsverbot mit den erwähnten Ausnahmen, sagte Primar Norbert Kaiser der APA.