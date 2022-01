Corona: Auch England verkürzt Quarantäne auf fünf Tage

Die hochansteckende Omikron-Variante sorgt in Großbritannien für massive Personalausfälle in vielen systemrelevanten Branchen wie Schulen oder Krankenhäusern. Mit der verkürzten Quarantäne soll dies abgefedert werden. Auch in Österreich wurden die Regeln erst kürzlich gelockert.

Freitesten früher möglich

Corona-Infizierte in England müssen sich künftig nur noch fünf Tage lang nach ihrem positiven Test isolieren. Nach zwei aufeinanderfolgenden negativen Tests könnten die Bürgerinnen und Bürger dann an Tag 6 die Quarantäne verlassen, wie der britische Gesundheitsminister Sajid Javid am Donnerstag im Londoner Unterhaus ankündigte. Zwei Drittel der Infizierten seien am Ende des fünften Tages nicht mehr ansteckend, fügte er hinzu.

Javid ließ offen, ob dafür PCR- oder Schnelltests verwendet werden müssen. Bisher reichten negative Schnelltest-Ergebnisse für ein Quarantäne-Ende nach sieben Tagen aus.

Die englische Vorgehensweise gilt nicht zwingend für das gesamte Vereinigte Königreich: Schottland, Wales und Nordirland entscheiden eigenständig über ihre Corona-Politik und sind häufig strenger.