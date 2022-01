Corona: Pädagogen fordern mehr Testmöglichkeiten in Kindergärten

KIWI setzt bereits seit einem Jahr auf Lollipop-Antigentests gegen Clusterverdachtsfälle und testet in Kooperation mit der Firma SYNLAB seit November 2021 in zwei KIWI-Kindergärten auf eigene Kosten mit Lollipop-PCR-Tests. Die Kooperation kann jedoch aufgrund fehlender Finanzierungsmöglichkeiten nicht weiter ausgerollt werden. Nun plädiert der Verein an die politischen Entscheidungsträger.

„Es ist uns ein großes Anliegen, 'PCR-Lutschertests' in Kindergärten und Horten auf breiter Basis verfügbar zu machen. Wir plädieren daher an die politischen Entscheidungsträger*innen auf Bundes- und Landesebene, diese niedrigschwellige und kindgerechte Testmöglichkeit kostenlos und auch zugänglich zu machen, da eine Finanzierung aus Eigeninitiative flächendeckend nicht finanzierbar ist“, so Gudrun Kern und Thomas-Peter Gerold-Siegl, Geschäftsführende bei KIWI, in einer Aussendung.