Maskenpflicht im Freien: Wie Spanien seit Pandemieausbruch damit lebt

Ansonsten lebt es sich in Spanien recht frei von Corona-Maßnahmen, die Autonomen Gemeinschaften können eigene örtlichen Beschränkungen verhängen. In Katalonien gilt etwa eine nächtliche Ausgangssperre zwischen ein und sechs Uhr in größeren Gemeinden mit hoher Inzidenz.

In Valencia gibt es keine Sperrstunde, der Grüne Pass wird ausschließlich in den Innenbereichen von Lokalen verlangt. In den Öffis trifft man ständig auf Reinigungspersonal, das die Haltegriffe desinfiziert.