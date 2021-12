Die Unermüdlichen in der Coronakrise

"Die allermeisten Fahrgeiste zeigen Verständnis"

Zugbegleiterin. Sie war vom ersten Lockdown an immer arbeitend unterwegs, also immer auf Schiene. Von ihrem Heimatbahnhof Graz fuhr sie in Railjets nach Wien, Linz und Innsbruck sowie mit Nahverkehrszügen in die steirischen Bezirkshauptstädte. Anfangs in fast menschenleeren, seit Längerem wieder in relativ vollen Zügen.

„Die allermeisten Fahrgäste zeigen Verständnis für die geltenden Maßnahmen“, berichtet Sophia Kontur während eines kurzen Aufenthalts auf dem Hauptbahnhof in Wien. Die Grazerin lässt sich während ihrer Arbeit aber auch nicht so leicht aus der Ruhe bringen: Wenn sich wieder einmal ein Fahrgast weigert, im Zug die Maske aufzusetzen, signalisiert ihm die ÖBB-Mitarbeiterin zunächst Verständnis, und sie entschuldigt sich auch für die Unannehmlichkeit, die sie selbst nicht verursacht hat.

Doch dann gibt sie klar zu verstehen: „Auch für mich ist das nicht so lustig. Ich muss die Maske sogar den ganzen Tag über tragen.“

Sophia Kontur ist eine von 1.368 Zugbegleitern der ÖBB, die während aller Lockdowns dafür gesorgt haben, dass die Züge verkehren konnten.

In ihren Zügen hat sie auch den Stimmungswandel innerhalb der Bevölkerung mitbekommen. Die Zugbegleiterin beschreibt ihn so: „Am Anfang waren die Leute verunsichert und extrem bedrückt. Niemand wusste so recht, wie er sich gegen das unbekannte Virus schützen kann. Heute ist das anders. Dafür gehen schnell einmal die Wogen hoch.“

Die Uniformierten aller österreichischen Verkehrsbetriebe geraten dabei schneller, als ihnen lieb ist, zwischen die Fronten: Den Uneinsichtigen müssen sie wie gesagt die Vorschriften möglichst schonend näherbringen. Zeitgleich gilt es, jene zu beruhigen, die Masken tragen und nicht einsehen, warum sich ein anderer Fahrgast das Recht herausnimmt, die Mitreisenden aus welchem Grund auch immer zu gefährden.

Jederzeit mit Corona infizieren kann sich auch die Zugbegleiterin. Im Dienst habe sie daher immer noch „Respekt, aber keine Angst“, wie sie erklärt. „Ich habe von Anfang an immer eine Maske getragen. Die Maske gibt mir ein Gefühl von Sicherheit.“

Auf die Frage, was sie sich für 2022 wünscht, erklärt Sophia Kontur kurz vor der Abfertigung ihres Zuges nach Graz: „Dass sich die Corona-Situation möglichst wieder beruhigt.“ Zumindest die Hoffnung ist diesbezüglich noch nicht abgefahren.