Trump: "China tut alles, damit ich Wahl verliere"; 60.000 Corona-Tote in den USA

Die Verschiebung der Sommerspiele in Tokio auf 2021 wird das Internationale Olympische Komitee "mehrere hundert Millionen US-Dollar" kosten. Diese Summe nannte IOC-Präsident Thomas Bach in einem Brief an die olympische Bewegung, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Noch sei es zu früh, eine genau Zahl anzugeben.

"Als Sofortmaßnahme haben wir bereits alle olympischen Zuschüsse an die NOKs erweitert, um deren Vorbereitungen auf die Spiele abzudecken. Dies gilt auch für die Zuschüsse für 1.600 Olympia-Stipendiaten weltweit und das IOC-Flüchtlingsteam", informierte Bach in dem Schreiben "Olympismus und Corona". Die Organisation der wegen der Corona-Pandemie verschobenen Olympischen Spiele im Sommer 2021 sei "eine weitere beispiellose Herausforderung", betonte Bach in seinem Appell.