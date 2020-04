Autokinos: Comeback im Anrollen

Protzige Autos, in denen Männer mit ihrem Schwarm im Autokino vorfahren, um sich dort näher zu kommen, prägten seither zahlreiche Filmszenen – und auch die Vorstellung der Österreicher. Denn im Gegensatz zu den USA fassten die Autokinos hierzulande nie wirklich Fuß.

Aufgrund der Corona-Krise scheint nun jedoch das Interesse an den Autokinos zu steigen. In Südkorea boomen sie und in Deutschland gab es sogar schon eine erste Auto-Disco. Nun überlegen auch in Österreich einige Städte, eines zu eröffnen, um der Bevölkerung den Kinospaß in einem sicheren Raum – im eigenen Auto – zu ermöglichen.

Große Nachfrage

Vorreiter ist dabei das erste Autokino Österreichs in Groß-Enzersdorf in Niederösterreich. Lange wurde schon an der Wiedereröffnung gearbeitet. Die Nachfrage scheint schon vor Beginn groß zu sein. Eine Crowdfunding-Aktion brachte rund 11.000 Euro an Spenden. Damit wird die 525 m² große Leinwand hergerichtet.

Am 1. Mai, eine Minute nach Mitternacht, soll der erste Film anlaufen. Welcher das sein wird, will Markus Cepuder, einer der Betreiber, noch nicht verraten. Es werde sich aber um einen neueren Film handeln; am 1. Mai am Abend soll dann ein Klassiker gezeigt werden.