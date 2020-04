Linz: Autokino am Urfahraner Marktgelände geplant

Ein Autokino am Gelände des Urfahraner Jahrmarktes für bis zu 250 Pkw will der Linzer Vizebürgermeister und Infrastrukturreferent Markus Hein ( FPÖ) verwirklichen. Der Betrieb soll vorerst über den Sommer laufen, konkrete Gespräche mit einem Kinobetreiber würden schon geführt. Die Kosten sollen sich zwischen 80.000 bis 100.000 Euro belaufen, teilte Hein in einer Presseaussendung am Sonntag mit.

"Coronagerechter Freizeitersatz"

"Auch im Bereich der Freizeitgestaltung müssen wir coronagerechten Ersatz schaffen", meinte Hein. Ein Autokino am Urfahraner Marktgelände könne schnell umgesetzt werden, die wesentlichen Planungsgrundlagen seien vorhanden. Gemeinsam mit dem Kinobetreiber Hollywood Megaplex werde dieses Projekt derzeit entwickelt.

Die Investitionskosten für eine Variante mit Leinwand und Projektor für Abendvorstellungen würden sich auf rund 80.000 Euro belaufen. Bei einer LED-Wand, die auch für Tagesvorstellungen genützt werden könne, wären das etwa 100.000 Euro.

Autokino in Niederösterreich

Vergangene Woche wurden Pläne zur Wiederöffnung eines Autokinos in Niederösterreich öffentlich. Bei der Umsetzung gab es zunächst einige Ungereimtheiten. Nun soll das Autokino im Mai öffnen.