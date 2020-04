Corona: Das einzige Autokino Österreichs darf vorerst nicht öffnen

„Wir können den Menschen in dieser aktuell schwierigen Phase ein kleines Stück Normalität zurückgeben, aber man lässt uns nicht", sagen die Betreiber des Kinos Markus C. und Hannes S. Denn eine erste Anfrage, ob man öffnen dürfe, wurde von der Bezirkshauptmannschaft Gänserndorf abgelehnt.

Kundenverkehr sei in Freizeiteinrichtungen wegen der Covid 19-Maßnahmen bis frühestens 30. April verboten. Ausnahmen für Autokinos würden sich in den Verordnungen des Gesundheitsministeriums nicht finden lassen, heißt es in der Antwort der BH.

Kritik an Land und Ministerium

Damit wollen sich die Kinobetreiber aber nicht zufrieden geben. Sie haben sich Hilfe von Anwalt Gottfried Forsthuber geholt und ein Crowdfunding eingerichtet. Durch Letzteres sollen die Anwaltskosten gedeckt werden und die 525 m² große Leinwand hergerichtet werden.