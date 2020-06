Letzte Klappe für das letzte Autokino

„Die Autos standen dicht gedrängt. Das war damals einfach etwas Besonderes“, erinnert sich Christiane Fürhacker an den Beginn des Groß-Enzersdorfer Autokinos in den 1960-er Jahren. Zwei Mal besuchte sie mit ihrem Mann eine Filmvorführung.

Am Dienstag wurde das Drehbuch von der einstigen Erfolgsstory aber neu geschrieben. Und der Drehort wurde von Gerasdorf nach Korneuburg verlegt: Am Landesgericht wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Fünf Mitarbeiter stehen 39 Gläubigern gegenüber. Die Schulden belaufen sich laut Kreditschutzverband KSV auf rund 450.000 Euro. Kommende Woche soll über eine Sanierung verhandelt werden.