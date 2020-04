500 Hotelbetreiber fordern Entschädigung

Die Schließung der Hotels und Beherbergungsbetriebe in den Skigebieten von Tirol, Vorarlberg, Salzburg und Kärnten Mitte März könnte die Republik Österreich eine Stange Geld kosten. So vertritt allein der Wiener Prozessfinanzierer AdvoFin im Zuge einer Sammelklageaktion rund 500 Hoteliers und Pensionsbetreiber mit einem kolportierten Verdienstausfall in Höhe von zwölf Millionen Euro.

„Das entspricht unserer Ansicht nach einem Zehntel des geschätzten Gesamtschadens“, sagt AdvoFin-Vorstand Gerhard Wüest zum KURIER. „Bei uns haben sich vor allem die kleineren und mittleren Hotels gemeldet, die großen Hotels haben sich mit ihren Anwälten selbst organisiert.“ Bei großen Hotels wird der Schaden pro Unternehmen auf 300.000 Euro bis 500.000 Euro geschätzt.