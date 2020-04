Schallenberg: "Keine Alleingänge im Sommertourismus"

"Wir werden mit Partnerländern und in engem Kontakt mit der EU-Kommission gemeinsam an Lösungen arbeiten, wie ein behutsames Hochfahren des Sommertourismus wieder möglich sein könnte“, sagt er der Bild-Zeitung. Am Wochenende hatte Deutschlands Außenminister Heiko Maas Österreichs Vorstoß betreffend Grenzöffnungen in der Bild scharf kritisiert.

Maas: "Europäischer Wettlauf"

Maas warnte vor einem "europäischen Wettlauf", in dem es darum gehe, "wer touristische Reisen zuerst wieder zulässt“. Das führe zu unvertretbaren Risiken. Europa brauche gemeinsame Kriterien für einen Weg zurück zur Reisefreiheit - "so schnell wie möglich, aber so verantwortlich wie nötig“.