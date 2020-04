Deutschland vs. Österreich: Der Wettlauf um die Reisenden

Sebastian Kurz hatte am Mittwochabend für die Einladung an die Deutschen eine Millionenbühne genutzt, als er am Mittwochabend bei „Maischberger“ im ARD zugeschaltet war.

Und Außenminister Alexander Schallenberg kündigte die mögliche Grenzöffnung für Deutsche in einer Videokonferenz der EU-Außenminister am Tag danach an – was, wie der KURIER aus hochrangigen EU-Kreisen erfuhr – auf heftiges Missfallen stieß. Vor allem bei Heiko Maas.