Ausgezeichnete Noten für Kurz' Auftritt bei "Anne Will"

"Ist Europa noch zu retten?" fragte Anne Will ihre Gäste am Sonntagabend vor dem EU-Sondergipfel. Wäre die Lösung dort eine Schließung der Grenzen, "dann hätte Deutschland mit seiner Haltung verloren und Österreich hätte, wenn man so will, alles richtig gemacht." Die ARD-Moderatorin rief also gleich zu Beginn eine Art Duell zwischen den beiden Nachbarländern aus. Eine Woche zuvor war die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Gast bei " Anne Will" gewesen und kritisierte Österreich für Alleingänge in der Flüchtlingsfrage. Nun saß jener Politiker auf dem Sofa, der maßgeblich an der österreichischen Linie beteiligt ist: Sebastian Kurz. Deutsche Medien waren schon vorher auf den 29-Jährigen aufmerksam geworden, der Boulevard sprach gar vom "Bubi-Minister" (Express), der Merkel alt aussehen lasse. Nach seinem Auftritt in der Talkshow bekam Kurz auffallend gute Noten. Tenor: Er habe im Match mit dem deutschen Justizminister Heiko Maas ( SPD) klar gewonnen.