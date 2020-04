Steirische Spitäler haben Rückstau von fast 10.000 Behandlungen

3.500 Behandlungen in den Internen Abteilungen, 2.500 in den Chirurgien, 1.500 im Bereich der Augenheilkunde. So viele planbare Eingriffe oder Untersuchungen mussten in den steirischen Landesspitälern wegen der Covid-19-Maßnahmen verschoben werden - so viele Behandlungen fielen also zwischen Mitte März und Mitte April aus. Und das sind noch nicht einmal alle: Rund 2.200 kommen auf Spezialabteilungen noch dazu. Macht in Summe einen Rückstau von fast 10.000 Behandlungen,

Kommenden Montag, 4. Mai, wechselt die steirische Krankenanstaltengesellschaft (KAGES) vom Krisen- in den Routinebetrieb. Die niedrigen Infektionszahlen machen es möglich, betonte Vorstandsdirektor Karl Heinz Tscheliessnigg am Mittwoch.