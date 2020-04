Coronavirus: Anspannung in Spitälern sinkt

Die Zeichen im Spitalsbereich stehen österreichweit auf leichte Entspannung. Die Zahlen der stationär behandelten Corona-Patienten gehen konstant zurück. In ganz Österreich waren mit Stand Montagnachmittag 579 Erkrankte im Spital, 140 davon auf Intensivstationen.

Regional gibt es aber große Unterschiede, vor allem in Relation zur Zahl der aktuell Erkrankten und zur Gesamtbevölkerung. So waren in Salzburg am Montag 75 Patienten in stationärer Betreuung, 10 von ihnen auf der Intensivstation. In zwei Bundesländern mit mehr als doppelt so vielen Einwohnern liegen die Zahlen knapp, aber doch darunter. In der Steiermark gibt es 74 stationäre Patienten, 10 von ihnen auf der Intensivstation, in Oberösterreich sind es 66 Patienten, elf von ihnen auf der Intensivstation.

Richard Greil, Leiter des medizinischen Einsatzstabes des Landes Salzburg, will sich nicht auf eine Vergleichsdiskussion einlassen: „Entscheidend ist die Frage, wie viele Menschen absolut hospitalisiert sind“, sagt er auf KURIER-Anfrage. Außerdem würden in Salzburg alle Corona-Patienten aus Alten- und Pflegeheimen sofort ins Covid-Haus der Landeskliniken verlegt werden. Das erhöht die Zahl der Hospitalisierten.