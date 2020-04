Alltag in der Krise: "Sehnsucht nach Normalität bricht durch"

Isolierung, Eintönigkeit und Langeweile belasteten in der Ausnahmesituation am stärksten Frauen, junge Menschen unter 30 und die über 50 jährigen. Die verordnete "Entschleunigung" haben gerade die Frauen in den vergangenen Wochen allerdings besser verkraftet als Männer (46 vs. 27 Prozent). "Digitale Geselligkeit" - WhatsApp, Spiele, Telefonieren - nahmen Junge schneller als Ersatz für persönliche Kontakte an als Ältere.

Was die Einschätzung der kommenden fünf Jahre betrifft, sind die Österreicher geteilter Meinung: 25 Prozent erwarten eine Veränderung zum Besseren, 36 Prozent keine Veränderung und ein knappes Drittel (31 Prozent) äußert sich pessimistisch. Manchen half die Zeit des Rückzuges allerdings wohl auch, ihre Lage zu überdenken: 36 Prozent geben an, an ihrem vor der Corona - Krise gewohnten Leben einiges ändern zu wollen.