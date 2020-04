Dominic Thiem: "Ich hab's nicht so genau genommen mit der Ernährung"

Training ist wieder erlaubt, Dominic Thiem steht wieder auf dem Tennisplatz. Dem ORF gab die Nummer drei der Tenniswelt am Mittwoch ein Interview und gab dabei Einblicke, wie er die Corona-Pause so verbracht hat.

Auf die Frage, was er in der Auszeit gemacht habe, was er sonst weniger tut, gestand der Niederösterreicher: "Ich hab's jetzt nicht ganz so genau mit der Ernährung genommen, viel Schokolade gegessen zu Hause."

Auch sein Tagesrhythmus sei ein anderer gewesen: "Es war komplett wurscht, wann ich schlafen gehe, wann ich aufstehe."