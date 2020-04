Trump ordnet Fortsetzung der US-Fleischproduktion an

Damit wertet Trump, der im November eine Wahl zu schlagen hat, die Fleischverarbeitung zu einer kritischen Infrastruktur auf.

Hintergrund ist, dass die Branche gewarnt hatte, in Amerikas Supermärkten werde in wenigen Tagen kein Fleisch mehr in den Kühlregalen liegen, weil das Coronavirus einige der große Fabriken zur Schließung oder zur langsameren Produktion gezwungen habe. So hatte etwa der Fleischproduktions-Riese Tyson Foods seinen Standort in Pasco im Bundesstaat Washington vorübergehend zusperren müssen. Grund war wie auch bei anderen Unternehmen die Ausbreitung des Coronavirus unter Mitarbeitern.

Nach Darstellung von Trump haben die USA das Schlimmste der Corona-Krise aber mittlerweile überstanden.