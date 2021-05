Schulöffnung: Die wichtigsten Fragen und Antworten + Wien plant Impfaktion für Zwölf-bis 15-Jährige

Zehn mit dem Coronavirus infizierte Patienten wurden am Donnerstagvormittag auf den Vorarlberger Intensivstationen betreut. Das war einer mehr als am Vortag. Die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus Infizierten ist hingegen erneut gesunken. 71 Neuinfektionen standen laut Dashboard des Landes 144 Genesungen gegenüber, 1.441 Personen galten damit als aktiv positiv. Das waren 74 weniger als am Vortag.

Indes gab es einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Zahl der Todesopfer stieg damit auf 301. Insgesamt befanden sich am Donnerstagvormittag 31 Covid-19-Patienten in Spitalsbehandlung, um acht weniger als am Vortag. Von den 59 Intensivbetten waren noch 29 für alle Kranken verfügbar, informierte die Krankenhausbetriebsgesellschaft. 14 Spitalsmitarbeiter galten als aktiv positiv, in Quarantäne war eine im Krankenhaus beschäftigte Person.

Die meisten Infektionen wurden am Donnerstag weiterhin aus Vorarlbergs größter Stadt Dornbirn gemeldet (169, minus 14), gefolgt von Feldkirch (141, minus eins) und der Landeshauptstadt Bregenz (99, minus drei). In 19 Gemeinden war aktuell keine Corona-Infektin bekannt.