"Nimm kein Wurmmittel gegen Covid-19" + Israel: Besserer Schutz nach dritter Dosis

Guten Zuspruch hat die jüngste Impfaktion des Landes Steiermark in vier steirischen Einkaufszentren erfahren: 1.362 Personen haben sich gestern immunisieren lassen. Mit 462 Stichen wurden im Grazer Citypark die meisten Impfungen abgegeben. Der nächste freie Impftag findet schon am 24. August in der Steiermark statt, teilte die Kommunikation Land Steiermark heute mit.

In den Grazer Shopping-Zentren Citypark und Murpark, dem LCS Leoben und der Shopping City Seiersberg konnten sich Kurzentschlossene von 8.00 bis 19.00 Uhr ihre Schutzimpfung gegen das Coronavirus holen. Verimpft wurde der Wirkstoff von Johnson & Johnson. Erfreut über die Nachfrage zeigte sich der steirische Impfkoordinator Michael Koren: "Dass auch die gestrige Aktion so erfolgreich verlaufen ist, bestätigt, dass die Entscheidung auch in der nächsten Zeit auf freie Impfaktionen zu setzen, richtig ist. Jede zusätzliche Impfung ist ein wichtiger Schritt in der Bekämpfung der Pandemie.′′

Die nächste Impfaktion findet am kommenden Dienstag von 12.00 bis 20.00 Uhr an 16 steirischen Impfstraßen statt. Für Personen über 12 Jahren wird diesmal das Vakzin von Biontech/Pfizer und alle Über-18-Jährigen können sich auch wieder mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson immunisieren lassen. Weitere Impfaktionen gibt es am 31. August, 4. und 7. September 2021.