Coronavirus: Plastik-Wände haben zweifelhaften Nutzen

Die Corona-Pandemie hat unseren Alltag verändert: In den Supermärkten und Geschäften werden nicht nur Masken getragen - häufig trennt Kunde und Verkäufer eine Plastikwand. Auch in Nagelstudios, Hotels oder in Klassenzimmern werden die Plexiglasscheiben genutzt.

Gemeinhin würde man annehmen, dass die Wand vor Keimen schützen würde. Wissenschaftler, die sich mit Aerosolen, Luftströmung und Belüftung beschäftigen, haben jedoch herausgefunden, dass die Barrieren in den meisten Fällen nichts helfen und den Menschen wahrscheinlich ein falsches Gefühl der Sicherheit vermitteln. Und manchmal können die Barrieren die Situation sogar noch verschlimmern. Das berichtet jetzt die New York Times.

Luftstrom behindert

Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass in einigen Fällen eine Barriere, die einen Angestellten hinter einer Kasse schützt, die Keime auf einen anderen Angestellten oder Kunden übertragen kann. Reihen von durchsichtigen Plastikschilden, wie sie in Nagelstudios oder Klassenzimmern zu finden sind, können auch den normalen Luftstrom und die Belüftung behindern.

Unter normalen Bedingungen zerstreuen sich ausgeatmete Atemteilchen, die von Luftströmungen getragen werden, in Geschäften, Klassenzimmern und Büros. Die Aersole werden je nach Belüftungssystem etwa alle 15 bis 30 Minuten durch frische Luft ersetzt. Die Errichtung von Kunststoffbarrieren kann jedoch die Luftströmung in einem Raum verändern, die normale Belüftung stören und "tote Zonen" schaffen, in denen sich virale Aerosolpartikel ansammeln und stark konzentrieren können.