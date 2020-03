Kurz: CoV anfangs unterschätzt; Über 1.000 US-Tote: New York baut Leichenhalle

Der Nationalrat könnte kommende Woche ein drittes Corona-Paket beschließen. Abhängen wird dies vor allem davon, ob die Regierung an das Parlament entsprechende Wünsche heranträgt. Dazu überlegt man in der heutigen Präsidiale, wie man nach Ostern weiter verfahren will und wie auch positiv getestete Abgeordnete an Abstimmungen teilnehmen könnten.

Ob es tatsächlich ein weiteres Paket braucht oder auch nur Änderungen an den beiden bereits beschlossenen vorgenommen werden müssen, war am Mittwoch noch Gegenstand von Spekulationen. An sich wurde ja bereits in den meisten Lebensbereichen insofern vorgesorgt, als vieles etwa am Verordnungsweg geregelt werden kann.