Italien startet 3-G-Regel im Job + Salzburg leuchtet rot

Mittlerweile seien 76 Prozent der Bevölkerung im ACT vollständig geimpft, sagte Regional-Gesundheitsministerin Rachel Stephen-Smith dem australischen Sender ABC. Am Montag war bereits der Lockdown im Bundesstaat New South Wales mit der Metropole Sydney beendet worden - nach 106 Tagen. Die Region rund um Canberra liegt an der Ostküste und ist von New South Wales umschlossen.

In Frankreich sind Corona-Tests für nichtgeimpfte Erwachsene von diesem Freitag an nicht mehr kostenlos, es sei denn, medizinische Gründe sprechen gegen eine Impfung. Das Ziel sei, die Menschen zur Impfung anzuspornen, da diese den besten Schutz biete und einen dauerhaften Ausweg aus der Corona-Krise weise, erklärte die Regierung in Paris. Die Tests würden als Impfersatz missbraucht, dies müsse die Öffentlichkeit nicht länger finanzieren.

"Wir können nur sagen, dass bis Ende September bis zu 84 Prozent der Erwachsenen mindestens einmal geimpft wurden und bis zu 80 Prozent vollständig." Wieler kritisiert in diesem Zusammenhang das schleppende Tempo bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens. "Es liegt an Ressourcen, an den vielen unterschiedlichen Abrechnungssystemen, den unterschiedlichen Interessen von Ärzten, Kassen und Kliniken, aber auch am Datenschutz."

Am Freitag will das Expertengremium über mögliche Booster-Impfungen für Menschen beraten, die mit dem Mittel von Johnson & Johnson geimpft wurden. Rund 170 Millionen Menschen in den USA sind mit den Mitteln von Biontech/Pfizer oder Moderna geimpft, rund 15 Millionen mit dem von Johnson & Johnson.

In Italien tritt am Freitag eine umstrittene neue Corona-Regel für Arbeitnehmer in Kraft. Jeder Beschäftigte, sowohl in der Privatwirtschaft als auch im öffentlichen Bereich, muss dann nachweisen, geimpft, genesen oder negativ getestet zu sein.

RB Leipzig wird ab dem Heimspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain am 3. November (21.00 Uhr) von der 3G- auf die 2G-Regelung in der Red-Bull-Arena umschwenken. Das teilte der deutsche Fußball-Bundesligist am Donnerstag mit. Damit soll eine volle Auslastung garantiert werden. Der Entwurf der Neufassung der Corona-Schutz-Verordnung bietet eine 2G-Option für Großveranstaltungen ohne Begrenzung der Gesamtkapazität an. "Wir tragen die wirtschaftliche Gesamtverantwortung für RB Leipzig und haben in diesem Zusammenhang immer gesagt, dass wir die Situation neu bewerten müssen, wenn sich eine Möglichkeit abzeichnet, dass wir die Red-Bull-Arena komplett befüllen können. Leider wurde in dem aktuellen Entwurf der Corona-Schutz-Verordnung unserem Wunsch und unseren Bemühungen nicht entsprochen, eine volles Stadion unter 3G-Bedingungen umzusetzen. Das hat uns enttäuscht", meinte RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff.

Lettlands Staatspräsident Egils Levits ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach Angaben der Präsidialkanzlei in Riga zeige das Staatsoberhaupt des baltischen EU- und NATO-Landes leichte Symptome. Bei Levits war ein Schnelltest am Mittwochabend nach seiner Rückkehr von einem Arbeitsbesuch in Schweden positiv ausgefallen. Ein PCR-Test am Donnerstag bestätigte das Testresultat, sagte eine Sprecherin der Präsidialkanzlei. Levits werde nun von zu Hause arbeiten. Mehrere geplante physischen Termine seien abgesagt worden. Levits hatte zuvor bereits sein für Donnerstag geplantes Treffen mit dem neuen estnischen Präsidenten Alar Karis verschoben, der zu seinem Antrittsbesuch nach Riga gekommen war. Karis kam auf seiner ersten Auslandsreise als estnisches Staatsoberhaupt stattdessen mit Parlamentspräsidentin Inara Murniece zusammen.

Die italienische Regierung hat am Donnerstag die Forderung der in Triest protestierenden Hafenmitarbeiter abgelehnt, die am Freitag geplante Einführung der 3G-Pflicht für alle Arbeitnehmer in Italien um mindestens zwei Wochen zu verschieben. Dies berichteten die Gewerkschaften nach einem Treffen mit dem italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi. "Die Regierung hält die 3G-Regel für ein wesentliches Instrument gegen die Pandemie", betonte der Chef des Gewerkschaftsverbands UIL, Pierpaolo Bombardieri. Die Regierung sei jedoch bereit, Unternehmen Steuerbegünstigungen zu gewähren, die ihren nicht geimpften Arbeitnehmern Zugang zu Tests garantieren wollen. Die Hafenmitarbeiter in Triest drohen mit einem Streik am Freitag, sollte die 3G-Pflicht nicht abgeschafft werden.

Nach der Lockerung der Corona-Auflagen essen die Amerikaner wieder öfter im Restaurant - das macht der im Liefer- und Mitnahmegeschäft starken Pizzakette Domino's Pizza zu schaffen. Der US-Umsatz auf vergleichbarer Basis sank im dritten Quartal (per 12. September) um 1,9 Prozent, wie Domino's mitteilte. Analysten hatten ein Plus von 1,9 Prozent erwartet. Der Nettogewinn stieg im Quartal um 21,5 Prozent auf 120,4 Millionen Dollar (104 Mio. Euro) oder 3,24 US-Dollar pro Aktie. Analysten hatten Durchschnitt 3,11 Dollar je Aktie prognostiziert. Domino's macht den größten Teil seines Geschäfts mit Liefer- und Mitnahmebestellungen. Mit der Lockerung der Corona-Beschränkungen gehen nun viele Amerikaner, die im vergangenen Jahr ihre Pizzen nach Hause liefern ließen, wieder auswärts essen. Zudem bedroht der aktuelle Arbeitskräftemangel in den USA generell das Geschäft der Fast-Food-Ketten: Derzeit sehen sich schon einige Filialen dazu gezwungen, ihre Betriebszeiten zu kürzen oder ihre Kapazitäten zu drosseln.

Die Bundesländer haben am Donnerstag letzte Abstimmungen zum Thema Corona-Bonus für das Personal im medizinischen Sektor durchgeführt. Bereits am Freitag soll eine Information an die Krankenanstalten übermittelt werden, hieß es gegenüber der APA aus dem Büro des Salzburger Gesundheitsreferenten LHStv. Christian Stöckl (ÖVP). Aus Tirol verlautete, der Bonus soll mit dem Dezembergehalt ausbezahlt werden. Die Krankenanstalten werden laut Stöckls Büro die Aufforderung erhalten, "dass sie die Auszahlungen vornehmen können. Die Richtlinien werden mitgeschickt." Die Krankenanstalten verrechnen mit dem Land als Zwischenstation, das Land rechnet dann die Kosten dem Bund ab.

Wissenschafter an der Universität Graz haben einen Impfstoffkandidaten gegen den Covid-19-Erreger entwickelt, der auch als Nasenspray verabreicht werden kann. Als Trägermaterial für das intranasale Vakzin dienen Teile von Bakterienhüllen. Der Vakzin-Kandidat sei günstig in der Produktion, bei Raumtemperatur haltbar und ohne ausgebildetes Personal zu verabreichen, schilderte Stefan Schild vom Institut für Molekulare Biowissenschaften an der Universität Graz gegenüber der APA. Gramnegative Bakterien sind für eine Reihe von Infektionen bei Tieren und Menschen verantwortlich. Die Krankheitserreger wie etwa Cholera- oder Kolibakterien produzieren an ihrer äußeren Membran jedoch auch kleine Ausstülpungen (Vesikel), die sie abschnüren und abstoßen können, wie Schild erklärte. Er erforscht seit mehr als einem Jahrzehnt die Biologie, Physiologie und Wirtskolonisierung dieser lange nicht beachteten Membranvesikel.

10/14/2021, 04:17 PM | Kevin Kada