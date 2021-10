Datenschutz bremst Programm für den dritten Impfstich

Die erforderlichen Daten der Patienten sind im zentralen Impfregister gespeichert, das von der ELGA GmbH betrieben wird. Sie für die Buchungsplattform „Impfservice Wien“ automatisiert zu verarbeiten, wäre datenschutzwidrig, erläutert ein Hacker-Sprecher. Deswegen wird man sich mit eher konventionellen Methoden behelfen, um möglichst viele Menschen zum Drittstich zu bewegen.

In den kommenden Tagen verschickt die Stadt einen Brief an alle Wiener Haushalte in den Sprachen Deutsch, Englisch, Türkisch und Serbokroatisch. Darin finden sich die wichtigsten Fragen und Antworten zum Drittstich. Außerdem wird in dem Schreiben auch mit den gängigen Falschinformationen zum Thema (z. B. Unfruchtbarkeit nach einer Impfung) aufgeräumt.

In dem Brief wird auch auf die Website impfservice.wien verwiesen. Dort gibt es einen Auffrischungsrechner, mit dem jeder den Termin für die Drittimpfung bestimmen kann. Er kann dann online gebucht werden. Eine Drittimpfung ohne Termin ist vorerst nicht möglich. Dafür gibt es eine überarbeitete städtische Buchungsplattform, mit der nun unter anderem auch Gruppenbuchungen möglich sind (mein.wien.gv.at).