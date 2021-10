Neue Impfkampagne soll sowohl Branko, als auch Hülya oder Peter ansprechen

Die Twitter-Blase ist leicht in Wallung zu bringen. Davon hat man sich am Mittwoch abermals überzeugen können. Da postete der Presse-Journalist Erich Kocina das Foto von einem Plakat in Wien und twitterte seine Meinung dazu - und schon war der Hashtag #Impfkampagne auf dem besten Wege, "trendy" zu werden.

Während bei den einen Nutzern die kindlichen Schüttelreime auf den Plakaten der neuen Impfkampagne das Bedürfnis auslösten, sich selbst in Reimkunst zu erproben, lösten sie bei den anderen einen Reflex aus á la "Schon wieder hauen die auf die armen Migranten drauf".