"Nur nicht Branko..."? Neue Impfkampagne gibt Rätsel auf

Branko, der Impfmuffel

In Wien sind seit einigen Tagen Plakate zu sehen, die mit kindlichen Wortspielen Überzeugungsarbeit leisten sollen. Seit Mittwoch macht eben so ein Plakat bei Twitter-Usern die Runde. "Alle gehen in den Club. Nur nicht Branko, sein Impfpass ist blanko", lautet das Wortspiel im Vordergrund eines Bildes, auf dem ein DJ-Pult zu sehen ist. Für die (wohl wenigen), die es nicht wissen: Branko ist ein Name, der für den ex-jugoslawischen Raum typisch ist.

"Ich schwanke bei dieser #Impfkampagne zwischen deppat und genial...", schrieb Presse-Journalist Erich Kocina, der das Foto gepostet hatte. Die Meinungen darunter sind geteilt. Während die einen fleißig weitere Wortspiele verfassen, vermuten die anderen eine Absicht dahinter. "Die Botschaft ist eindeutig: Ausländer sind Impfmuffel! Daher ist so etwas unerträglich!", postete ein User. Ein anderer beschwichtigt: "Also mich holts ab. Hoffe allerdings, es gibt auch Sujets mit Schwabonamen."