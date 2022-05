Einreise nach Österreich ohne 3-G ab Montag + Kim bezeichnet Coronavirus-Ausbruch als "große Katastrophe"

Die Zahl der positiven PCR-Tests an Schulen ist gegenüber der Vorwoche leicht gesunken. Insgesamt registrierten das Bildungsministerium bzw. die Stadt Wien in der laufenden Woche 1.583 positive Tests bei Schülern, in der Vorwoche waren es 1.765. Damit haben unverändert 0,1 Prozent aller Tests angeschlagen. Seit Ostern wird nur mehr einmal pro Woche PCR-getestet. In Wien, wo mit "Alles gurgelt" ein anderes Testsystem als in den restlichen Ländern zum Einsatz kommt, wurden in der laufenden Woche 876 positive Tests bei Schülern verzeichnet (Vorwoche: 1.113). In den restlichen Bundesländern waren es 707 (Vorwoche: 652).