Österreich: Messen und Kongresse wieder möglich; US-Patient soll eine Million Dollar zahlen

In Tirol waren heute am Vormittag aktuell noch sieben Personen am Coronavirus erkrankt. Neuinfektionen wurden weder am Samstag noch in der Nacht auf Sonntag bekannt, teilte das Land mit. Die Anzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus blieb konstant bei 108. 3.438 Personen galten bereits wieder als genesen.

In Tirol wurden bisher 79.496 Tests durchgeführt. Für 77.372 lag bereits ein Ergebnis vor, weitere 2.124 waren noch in Auswertung. In vier Bezirken - Imst, Reutte, Kufstein und Lienz - gab es mittlerweile keine Covid-19-Erkrankten mehr. In drei Bezirken (Innsbruck-Stadt, Landeck, Kitzbühel) war nur noch jeweils eine Person infiziert, im Bezirk Schwaz und im Bezirk Innsbruck-Land waren es jeweils noch zwei.