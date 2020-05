Daten und Grafiken: Wo sich das Virus auf der Welt verbreitet

Die Zahl der Menschen, die weltweit an oder mit dem Coronavirus verstorben sind, hat die Marke von 350.000, laut der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore, überschritten. Von Experten wird eine hohe Anzahl weiterer Todesopfer vermutet, wie auch an Infizierten.

In Europa werden mittlerweile mehr als 175.000 Todesfälle gezählt. Einige europäische Länder hat es besonders hart getroffen: Großbritannien, Italien, Frankreich und Spanien verzeichnen eine besonders hohe Zahl an Todesfällen. In Österreich sind (Stand 29. Mai) 668 Menschen nach einer Covid-19-Erkrankung verstorben.