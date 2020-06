Bund borgt sich 60 Milliarden Euro aus; Mehr ärztliche Hausapotheken nötig

Die österreichischen Bundesgärten erlauben in Wien temporär die gewerbliche Nutzung ihrer Flächen für Sport- und Fitnesskurse. Aufgrund der derzeit gültigen Hygieneregeln seien zahlreiche Sportstätten nicht im gewohnten Maße benützbar. "Angesichts dessen sind vermehrt Anfragen zur gewerblichen Nutzung der Bundesgärten eingetroffen", hieß es in einer Aussendung.

"Um eine Erleichterung zu schaffen", ermöglichen die Bundesgärten die Nutzung von ausgewiesenen Flächen im Augarten, im Burggarten und in Schönbrunn bis 17. Juli 2020 zur Abhaltung von Sportkursen. Die maximale Personenzahl liegt bei 20 Personen. Es wird eine Pauschale von zehn Euro pro Stunde verrechnet. Bei mehreren Anfragen gilt das "first come - first serve" Prinzip.

Die Veranstalter müssen im Voraus aus haftungsrechtlichen Gründen eine Nutzungsvereinbarung mit den Österreichischen Bundesgärten abschließen.